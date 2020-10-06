Мотострелки ВВО заманили «противника» в засаду и уничтожили на учениях под Хабаровском

Мотострелки Восточного военного округа (ВВО) осваивают новую технику. Речь о снегоболотоходе «Алеут». Эта машина недавно поступила в войска - причем сначала в арктические подразделения.

Основное ее применение - разведка. Но на полигоне под Хабаровском с помощью «Алеута» военнослужащие собираются отработать новый тактический прием.

Это маневр отхода с заманиванием условного противника в засаду. По сценарию учений после боестолкновения подразделение оставляет позицию под прикрытием маскировочных дымов, создавая при этом впечатление отступления. Отход с позиций совершается по заранее подготовленному маршруту.

Оппонент должен поверить, что впереди проходимая местность, хотя на самом деле это самое настоящее болото. Расчет на то, что в горячке боя силы противника устремятся за подразделением на «Алеуте» и попросту увязнут и станут легкой мишенью.