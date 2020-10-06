Путин: почти все руководство Минобороны РФ привилось от коронавируса

Почти все руководство Министерства обороны РФ привилось от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.

«У нас почти все руководство Минобороны сделало прививку», - сказал глава государства.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции 4 сентября.

Глава российского военного ведомства в тот же день рассказал, что по мере поступления вакцины в Вооруженные силы РФ в первую очередь будет предоставлена возможность добровольно вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней.

Также в подмосковном парке «Патриот» 4 сентября главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербия специалистами Минобороны России была проведена презентация первой в мире зарегистрированной российской вакцины.