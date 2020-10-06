Российских военных, прибывших на службу в 201-ю военную базу, обеспечили жильем

Российских военных, прибывших служить в 201-ю военную базу в Таджикистане, обеспечили служебными квартирами, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В Душанбинском военном гарнизоне площадь квартир, в которые заселялись военнослужащие и их родные, составляет от 40 до 60 квадратных метров. В квартирах есть все необходимое для комфортного проживания, сделан качественный современный ремонт, имеется мебель.

Служебный фонд для военнослужащих включает в себя семь многоквартирных домов и одно общежитие. Рядом расположен детский сад, военный госпиталь и остановки общественного транспорта.

В общей сложности с начала года служебным жильем в мотострелковом соединении было обеспечено более 150 российских семей.

Напомним, на прошлой неделе на 201-й российской военной базе в Таджикистане прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине пребывания мотострелкового соединения на территории страны.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.