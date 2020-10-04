Армия В Подмосковье определился победитель отборочного этапа всероссийской военно-спортивной игры «Победа» среди юнармейцев Лина Давыдова Команда из Каширы представит Подмосковье во Всероссийской игре «Победа». © Фото: ТРК «Звезда» На территории центра по подготовке юнармейцев «Дом Юнармии» в Подольске 3 октября, состоялся региональный отборочный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». «Всего в игре встретились 7 сильнейших команд Подмосковья. Победу одержала команда «Казаки России» из Каширы, именно юные патриоты из Каширы представят регион в 2021 году во Всероссийской игре "Победа"», - рассказал начальник штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области Александр Легков. На втором месте команда «Витязь» из Чехова, а на третьем - команда «Крепость» из Можайска. © ТРК «Звезда» «Было очень почетно получить приглашение на эту игру. Побороться за право представлять нашу область на Всероссийском уровне вместе с сильнейшими командами Московской области - это было круто. Мы соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, преодолении полосы препятствий, метании учебных ручных гранат и проверили свои знания в исторической викторине. Эта игра была намного труднее, чем предыдущие, тем интереснее в ней было участвовать. Я хочу пожелать удачи победителю и достойно представить нашу область на Всероссийском уровне», - рассказала одна из участниц команд. Организатором мероприятия выступило Главное управление социальных коммуникаций Московской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика