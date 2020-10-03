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Российские военные в Сирии за сутки раздали 880 наборов с продовольствием

Валентина Пескова
22:52 03.10.2020
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 570 гуманитарных акций.
Российские военные в Сирии за сутки раздали 880 наборов с продовольствием
© Фото: Минобороны РФ

В Сирийской Арабской Республике военнослужащие РФ продолжают работу по невоенному разрешению конфликта и оказанию помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), за прошедшие сутки было проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Дарб-эт-Тахт провинции Алеппо и Мушрафа провинции Ракка. В ходе них мирному населению Сирии было выдано 880 продовольственных наборов, общий вес которых составил 6 тонн.

Всего с начала процесса урегулирования российские военные ЦПВС провели 2570 гуманитарных акций, отметил на брифинге контр-адмирал Александр Гринкевич. Общий вес гуманитарного груза составил 4364 тонны.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Как отметили в Центре, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.  Однако зафиксировано два обстрела населенных пунктов Руайха в провинции Идлиб и Эрназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*.

Джебхат ан-Нусра* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ

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