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Преодолев 1800 километров: мобильный многопрофильный госпиталь ЗВО прибыл во Владикавказ

Николай Курашкин
03:15 27.10.2020
Цель переброски госпиталя - оказание медпомощи населению в борьбе с коронавирусом.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) прибыла во Владикавказ. Личный состав госпиталя одного из соединений округа, совершающий марш из Алабино в Южную Осетию, преодолел около 1800 километров пути.

В данный момент личный состав находится в хорошем самочувствии и планирует дальнейшее передвижение в город Цхинвал после осмотра и дозаправки техники и отдыха. Там колонна развернет полевой госпиталь, в котором персонал приступит к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщил замкомандира 1-й танковой армии ЗВО по МТО Олег Бузаев.

Безопасность дорожного движения на пути следования колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.

Отметим, в составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих, в том числе 80 медицинских специалистов и 37 единиц специальной военной техники. Цель переброски многопрофильного госпиталя - оказание медпомощи населению в борьбе с коронавирусом.

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