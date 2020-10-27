Шойгу: попытка смены власти в Белоруссии была предпринята при поддержке Запада

Попытка смены власти в Белоруссии была предпринята при политической и финансовой поддержке Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной Коллегии министерств обороны Российской Федерации и Белоруссии.

«Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения. Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран», - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что Белоруссия была и остается ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером РФ.

«Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности, когда растет недоверие в межгосударственных отношениях, предпринимаются попытки подорвать основы международного права, игнорируются интересы суверенных государств», - отметил он.

По словам министра, США и их сателлиты, используя технологии цветных революций целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран.