Сквозь минные поля: в Авачинском заливе прошли учения тральщиков

Сквозь минные поля прошли в Авачинском заливе тральщики, ведя за собой корабли Тихоокеанского флота на учениях, которые прошли на Камчатке, сообщает пресс-служба ТОФ.

«В ходе учения корабли выполнили попутный разведывательный поиск морских мин условного противника с использованием контактных и неконтактных тралов», - говорится в сообщении.

Преодоление заграждений и вывод судов из пункта базирования - лишь одна из задач. Попутно экипажи тральщиков должны были организовать противовоздушную оборону.

С помощью установок АК-630 были поражены все цели. Огнем корабельной артиллерии экипажи уничтожили и сбрасываемые парашютные мишени, и макет морской плавающей мины.