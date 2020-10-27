Сквозь минные поля: в Авачинском заливе прошли учения тральщиков
Моряки преодолели минные заграждения и отразили нападение с воздуха.
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Сквозь минные поля прошли в Авачинском заливе тральщики, ведя за собой корабли Тихоокеанского флота на учениях, которые прошли на Камчатке, сообщает пресс-служба ТОФ.
«В ходе учения корабли выполнили попутный разведывательный поиск морских мин условного противника с использованием контактных и неконтактных тралов», - говорится в сообщении.
Преодоление заграждений и вывод судов из пункта базирования - лишь одна из задач. Попутно экипажи тральщиков должны были организовать противовоздушную оборону.
С помощью установок АК-630 были поражены все цели. Огнем корабельной артиллерии экипажи уничтожили и сбрасываемые парашютные мишени, и макет морской плавающей мины.