Построенный Минобороны медцентр в Новосибирске готов к приему пациентов с COVID-19

В Новосибирске пациентов с коронавирусом готовится принять новый многофункциональный медицинский центр, построенный специалистами Министерства обороны РФ.

Комплекс возвели на базе местного военного госпиталя в рекордно короткие сроки - меньше чем за два месяца. В учреждении будут использовать последние разработки для быстрой диагностики инфекции.

Все палаты в медцентре изолированы, имеют специальные боксы для передачи и отдельный выход через террасу в целях эпидембезопасности.

В Улан-Удэ больных с коронавирусом уже начал принимать новый многофункциональный медцентр Минобороны. Комплекс рассчитан на 60 мест, оснащен современным оборудованием. Также в центре имеется запас всех необходимых медикаментов.