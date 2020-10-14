Построенный Минобороны медцентр в Новосибирске готов к приему пациентов с COVID-19
Комплекс возвели на базе местного военного госпиталя меньше чем за два месяца.
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В Новосибирске пациентов с коронавирусом готовится принять новый многофункциональный медицинский центр, построенный специалистами Министерства обороны РФ.
Комплекс возвели на базе местного военного госпиталя в рекордно короткие сроки - меньше чем за два месяца. В учреждении будут использовать последние разработки для быстрой диагностики инфекции.
Все палаты в медцентре изолированы, имеют специальные боксы для передачи и отдельный выход через террасу в целях эпидембезопасности.
В Улан-Удэ больных с коронавирусом уже начал принимать новый многофункциональный медцентр Минобороны. Комплекс рассчитан на 60 мест, оснащен современным оборудованием. Также в центре имеется запас всех необходимых медикаментов.