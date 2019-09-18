На Дальнем Востоке стартовали масштабные учение летчиков

В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные учения летчиков Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.

Отмечается, что в летно-тактических маневрах принимают участие летчики смешанного авиационного соединения ВВО. Всего задействовано до 30 истребителей.

«Летно-тактические задания будут выполнять экипажи самолетов Су-35С, Су-34, Су-24М2, МиГ-31, Су-30СМ и Су-25СМ авиационных полков округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях», - говорится в сообщении пресс-службы.

Летчики отработают новые тактические приемы, основанные на опыте действий авиации по уничтожению отрядов боевиков в Сирии, а также других современных конфликтов.

Маневры планируется завершить масштабными стрельбами. Пилоты будут выполнять бомбометания и пуски неуправляемых авиационных ракет по имитирующим технику и фортификационные постройки «условного врага».