Лучшие кавалеристы из РФ, Казахстана, Киргизии и Монголии демонстрируют навыки верховой езды

В Монголии проходит первый военный Конный марафон - новинка V Армейских международных игр. Мастерство верховой езды на полигоне «Таван Толгой» демонстрируют лучшие кавалеристы из России, Казахстана, Киргизии и самой Монголии. Сборную команду нашей страны на конкурсе представляют стрелки 55-й горной бригады Тувы.

Быстрая как ветер и грациозная, как лань - в Монголии лошадь считается священным животным, а потому на команду «На старт, марш!» там делают особую ставку.

Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 130 километров с резкими перепадами высот. В программе будут метание ручных гранат на точность, преодоление специальной полосы препятствий и прицельная стрельба из гранатомета, снайперской винтовки и других видов оружия.

По итогам первого этапа впереди оказалась сборная Казахстана, почти на 20 минут опередившая соперников. Монголия и Россия стартуют 5 августа, а потому расклад сил еще наверняка изменится. За ошибки начисляют штрафные очки, а победит тот, кто раньше всех придет к финишу.