Цивилева объяснила, что изменит закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который предоставит статус ветерана боевых действий добровольцам штурмовых подразделений, заключившим соглашения с Минобороны России в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Документ разработан по поручению президента. После вступления закона в силу такие бойцы смогут претендовать на все меры социальной поддержки, предусмотренные для ветеранов специальной военной операции (СВО).

«До сентября 2023 года подписывались именно соглашения, не было никаких контрактов, эти соглашения имели срочный период. То есть это, как правило, было от трех месяцев до полугода, но статус ветерана им при этом не присваивался. Были единичные выплаты, которые им законом были прописаны», - отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.

На том же заседании депутаты приняли закон о трудовых гарантиях для участников СВО. Документ запрещает увольнять сотрудников, вернувшихся из зоны боевых действий, если они не успели пройти реабилитацию в течение трех месяцев. По мнению законодателей, этот срок ограничивал права военнослужащих с тяжелыми ранениями. Теперь трудовой договор будет продлеваться на весь период временной нетрудоспособности.

Ранее Анна Цивилева сообщила, что Липецкая область лидирует по числу трудоустроенных ветеранов СВО.