ПВО уничтожила 34 украинских дрона над тремя регионами России

Киевский режим предпринял очередную атаку на российские территории.
2025-09-23 19:42:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 14.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

Беспилотники пытались атаковать Белгородскую, Курскую и Тульскую области.

На протяжении последних двух дней противник устраивает массовые налеты на Московский регион. 22 сентября на подлете к Москве были сбиты 20 БПЛА.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #Тульская область #Курская область #белгородская область #ВСУ
