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Пыль по полю летит: в Монголии стартовал «Конный марафон» АрМИ-2019

Константин Коковешников
07:48 04.08.2019
В ближайшие двое суток командам из четырех стран предстоит проехать 130 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МО РФ

На полигонах по всей Евразии набирают ход V Армейские международные игры. В Монголии от топота копыт пыль по полю летит - всадники вышли на трассу «Конного марафона». Они стартовали на рассвете, чтобы успеть преодолеть маршрут прежде, чем степь накроет удушливый зной.

По сигналу судьи первыми на маршрут «Конного марафона» вышли стрелки из Казахстана: десять всадников верхом на лошадях вели с собой трех запасных животных. Предугадать, что случится на трассе, не может никто, поэтому перед выездом наездников осмотрели врачи.

Также один обязательный ритуал - исполнение на домре традиционной национальной мелодии.

В ближайшие двое суток командам из четырех стран предстоит проехать 130 километров, это является пределом «прочности» для лошадей. Маршрут проходит на высоте 2000 метров над уровнем моря, включает в себя 40 естественных преград. Следом за Казахстаном на старт выходят киргизские горные стрелки.

У реки Туулгол довольно сильное течение, несмотря на небольшую глубину, поэтому заходить в воду лошадям приходится поодиночке, друг за другом. Таким образом, что образуется цепочка в форме полумесяца.

Вначале на противоположный берег перебираются саперы, так как им предстоит найти и обезвредить взрывные устройства. Над полигоном поднимаются клубы дыма - значит, участники успешно справились с задачей.

По итогам первого этапа впереди оказалась сборная Казахстана. Она почти на 20 минут опередила соперников. Монголия и Россия стартуют 5 августа, а потому расклад сил еще наверняка изменится. За ошибки начисляют штрафные очки, а победит тот, кто раньше всех придет к финишу.

«Маршрут дальней дистанции - самый трудный для всех участников марафона. Его протяженность - 130 километров. Горным стрелкам предстоит организовать себе ночлег. В радиусе 400 метров по азимуту найти воду и еду. Другой из этапов - эвакуация раненых и перевозка боеприпасов», - рассказал главный судья международного этапа конкурса «Конный марафон» Цог-Эрдэнэ Довчин.

Накануне состоялась торжественная церемония открытия Игр, на которой подняли флаг АрМИ. Затем оркестр исполнил Балладу о военной коннице, которая является официальным гимном соревнований.

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