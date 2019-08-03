Путин подписал закон, упрощающий накопительно-ипотечную систему для военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий порядок включения военнослужащих в число участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Если ранее военнослужащий, не использовавший право участия в НИС, уволившийся с военной службы и вновь вернувшийся на нее, включались в НИС в обязательном порядке с даты заключения нового контракта, то теперь такое включение возможно по его личному желанию.

Устанавливается также, что военнослужащие, которые были признаны нуждающимися в жилых помещениях, но не изъявившие желание, не могут являться участниками НИС.

Накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих, разработанная по поручению Президента Российской Федерации, действует в стране уже пятый год. Она дает молодым военнослужащим возможность реализовать свое право на постоянное жилье уже в начале прохождения службы с использованием целевого жилищного займа. При этом участник системы сам может определить место приобретения своей квартиры и ее характеристики.

За последние пять лет более 19 тысяч военнослужащих получили свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы (НИС).