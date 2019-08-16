Россия в лидерах: главный судья АрМИ-2019 подвел предварительные итоги Игр

Главный судья Армейских международных игр этого года Александр Перязев подвел предварительные итоги АрМИ-2019.

«Мы можем подвести предварительные итоги. Тридцать конкурсов у нас завершились, остались "Танковый биатлон", первый дивизион, и эстафета "Аварийного района", - отметил Перязев.

В общекомандном зачете лидирует сборная России. На ее счету 14 золотых, 12 серебряных и три бронзовые медали. Второе место занимает Китай. Участники из КНР завоевали четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали. Третье место у Казахстана - три золота, два серебра, восемь бронз.

Перязев также поделился впечатлениями от финального заезда второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон». Все команды-участники оказались дебютантами, но это не помешало им продемонстрировать отличные результаты.

«Вчерашний заезд - все команды были дебютанты. В прошлом году они не выступали, а сегодня показали хороший, уверенный результат. Ребята молодцы. Есть чем гордится, ну и есть над чем поработать», - подчеркнул Перязев.

Финал второго дивизиона «Танкового биатлона» прошел 15 августа в Алабино. В нем участвовали экипажи из Узбекистана, Вьетнама, Уганды и с Кубы. Победу одержал экипаж из Узбекистана. На втором месте - Уганда, третьим до финиша добрался Вьетнам, Куба заняла четвертую строчку.

Финальный заезд первого дивизиона пройдет в субботу, 17 августа. В нем участвуют Россия, Казахстан, Азербайджан и Белоруссия.

Прямую трансляцию финала конкурса «Танковый биатлон» с полигона Алабино смотрите на сайте «Звезды», в социальных сетях и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в эфире нашего телеканала в 16:30.