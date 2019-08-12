В Узбекистане завершился этап «Военно-медицинской эстафеты»

В Узбекистане завершился этап конкурса «Военно-медицинская эстафета». Командное мастерство продемонстрировали участники из шести стран.

Команды соревновались за звание лучшей в нескольких упражнениях: эвакуация раненых с поля боя, реанимация и наложение швов. Главной задачей, помимо успешного их выполнения, было не получить в процессе штраф.

Российской сборной бороться за результат помогает особенный командный дух: высокий результат помогают показать семейные узы - в команде сообща работают мужья и жены.

Впервые этап конкурса проводится не в России, а на высокогорной учебной базе Фориш в Узбекистане. Там накануне состоялась торжественная церемония открытия конкурса, в которой принял участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов.