База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск

Военнослужащие РХБЗ замаскировали аэрозолем главную базу Северного флота - Североморск - от учебного удара с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В ходе маневров плотной аэрозольной завесой специальные машины покрыли причальный фронт соединений надводных кораблей и территорию штаба Северного флота.

«Общая площадь замаскированных объектов составила более двадцати квадратных километров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что качество маскировки оценили экипажи самолетов объединения ВВС и ПВО Северного флота, которые имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.

На публикуемых фото видно, как выглядела база во время проведения учений.

© Фото: Минобороны РФ

Примененные при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и в неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях.

© Фото: Минобороны РФ

О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были уведомлены установленным порядком.