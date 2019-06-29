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Стрельба из танка в прыжке и огонь «Солнцепека»: грандиозные и зрелищные кадры

Вадим Иванов
17:23 29.06.2019
Динамические показы всегда вызывают живой интерес у гостей форума. Эти зрелищные мероприятия состоятся также в последний день работы форума - 30 июня.
© Видео: ТРК "Звезда", Минобороны РФ

На полигоне Алабино в рамках форума состоялся динамический показ более 120 современных образцов вооружения и военной техники с демонстрацией их огневых и ходовых возможностей.

В грандиозном действе на земле, воде и в воздухе посетители форума могли видеть боевую работу тяжелой бронетехники, армейской авиации, подразделений ВДВ и морской пехоты.

В едином тактическом замысле было разыграно несколько эпизодов применения ВВСТ в различных вариантах боя на земле и водной переправе.

Весьма зрелищно отработали по условному противнику огнеметная система войск радиационной химической и биологической защиты ТОС-1А «Солнцепек» и тяжелая боевая машина огнеметчиков БМО-Т.

Для показа варианта ведения боевых действий в тылу противника действовал рейдовый отряд, в состав которого вошли танки Т-80, БМП-3, ЗРПК «Тунгуска», а также модернизированная БМП 1 «Басурманин» и БМП 2М «Бережок». Для огневой поддержки рейда были задействованы перспективные танки Т-90М, ЗСУ Шилка.

Танковые подразделения продемонстрировали возможности танков Т-72Б3, Т-80У, Т-90М. Огневую поддержку действиям танкистов оказывал взвод РСЗО «Торнадо Г» и САУ «Мста-С».

Свои огневые возможности продемонстрировали 125-мм самоходные противотанковые пушки 2С25 «Спрут-СД», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ» и «Хризантема».

На площадке перед зрителями развернули стоящий на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии комплекс «Искандер-М», РСЗО «Смерч», самоходную артиллерийскую установку «Малка», самоходный миномет «Тюльпан» и ЗРК С-300.

Водную преграду на озере «Комсомольском» преодолели бронированная техника Сухопутных войск БТР-82А, ПТС-2, БМП-3, вооружение Воздушно-десантных войск БМД-4М, самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» и др.

По оборудованному подразделениями инженерных войск с использованием двух паромно-мостовых машин ПММ-2М мосту прошла колонна колесной техники.

Динамический показ огневых и ходовых возможностей вооружения и военной техники завершил зрелищный трюк в исполнении танка Т-80, который, набрав скорость более 50 км/ч, совершил прыжок с трамплина и выстрел в полете из танковой пушки.

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