Над Россией ночью сбили 81 украинский беспилотник

Российские военнослужащие за ночь сбили над территорией РФ 81 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 21.20 мск 18 июня до 06.40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 19 дронов в Брянской области, 17 - в небе над Курской областью и 13 - над Смоленской областью. Еще семь аппаратов уничтожили в Волгоградской области, шесть - над Орловской областью, по пять - в Республике Крым и Ростовской области, по три - над Белгородской и Астраханской областями, два - над территорией Рязанской области и один - над Московским регионом.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 18 июня ВС РФ сбили 48 беспилотников противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.