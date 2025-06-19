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Российские FPV-дроны уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ у Шевченко

Разведка засекла украинских дроноводов, и наши операторы FPV-дронов нанесли по ним сокрушительный удар.
2025-06-19 06:00:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в ДНР. Кадры работы наших бойцов опубликовало МО РФ.

Разведка засекла украинских дроноводов во время их работы. Один квадрокоптер с севшей батареей автоматически вернулся к месту старта, благодаря чему нашли пункт управления БПЛА.

Второй пункт управления обнаружили с разведывательного БПЛА. Оператор заметил, как украинские боевики выходят из укрытия и готовят дрон к полету. По ним сразу нанесли точные удары боевыми FPV-дронами. Обе цели были успешно поражены.

Ранее Минобороны России показало видео, где украинский грузовик с боеприпасами взорвался при попадании FPV-дрона. Удар по автомобилю противника нанесли в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #ДНР #ВСУ #спецоперация #FPV-дроны
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