Российские FPV-дроны уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ у Шевченко

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в ДНР. Кадры работы наших бойцов опубликовало МО РФ.

Разведка засекла украинских дроноводов во время их работы. Один квадрокоптер с севшей батареей автоматически вернулся к месту старта, благодаря чему нашли пункт управления БПЛА.

Второй пункт управления обнаружили с разведывательного БПЛА. Оператор заметил, как украинские боевики выходят из укрытия и готовят дрон к полету. По ним сразу нанесли точные удары боевыми FPV-дронами. Обе цели были успешно поражены.

Ранее Минобороны России показало видео, где украинский грузовик с боеприпасами взорвался при попадании FPV-дрона. Удар по автомобилю противника нанесли в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.