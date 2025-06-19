Ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Космические войска провели на космодроме Плесецк успешный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5». Об этом сообщили в Минобороны России.

«19 июня с космодрома Плесецк выполнен запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" производства Центра Хруничева с космическими аппаратами на борту», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Как отмечает РИА Новости, этот запуск стал 10-м по счету в истории семейства ракет «Ангара». С Плесецка стартовали пять легких ракет «Ангара-1.2» и четыре «Ангары-А5» тяжелого класса.

Напомним, последний запуск ракеты «Ангара-А5» состоялся 11 апреля 2024 года. До этого он был запланирован на 9 апреля и несколько раз переносился из-за неполадок.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.