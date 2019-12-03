На базе Ульяновского соединения ВДВ начались учения военных медиков
По сценарию маневров, условный противник внезапно атаковал колонну военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На базе Ульяновского соединения ВДВ начались полевые сборы для начальников медицинских служб частей и соединений. По сценарию маневров, условный противник внезапно атаковал колонну военной техники, есть раненные.
Военнослужащие, отразив нападение «врага», развернули медицинские модули полевого госпиталя и приступили к эвакуации раненых и пострадавших с поля боя.
Кроме отработки совместных действий, во время учений военные медики будут делиться своим боевым опытом, полученным в «горячих точках», в том числе и в Сирии.