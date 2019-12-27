Минобороны показало видео пуска ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк

В пятницу, 27 декабря 2019 года, в 02.11 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

«Все предстартовые операции и старт "Рокота" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления Воздушно-космических сил осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», - подчеркнули в Минобороны.

Через две минуты после старта ракета-носитель «Рокот» была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС.

«В расчетное время разгонный блок "Бриз-КМ" штатно отделился от второй ступени ракеты-носителя «Рокот» и спустя несколько часов успешно вывел космические аппараты на расчетную орбиту», - добавили в ведомстве.

После выведения на орбиту космические аппараты «Гонец-М» были переданы на управление заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета.

Специалисты Главного испытательного космического центра им. Германа Титова провели операции по уводу разгонного блока «Бриз-КМ» с целевой орбиты космических аппаратов.

После выведения на орбиту космических аппаратов и завершения операций по уводу на орбиту захоронения разгонного блока офицеры Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке и космических аппаратах, и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.