Более 14 тысяч молодых офицеров пополнили ряды Вооруженных Сил РФ в 2019 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«В течение 2019 года проделана огромная работа по комплектованию армии и флота всеми категориями военнослужащих. Предметом особой заботы были контрактники. Современная армия все больше и больше становится профессиональной. В 2019 году в войска прибыло боле 14 тысяч молодых офицеров, это значительное пополнение кадрового потенциала Вооруженных Сил. Все выпускники назначены на воинские должности в соответствии с полученными специальностями», - заявил он.

Уровень укомплектованности ВС РФ офицерскими кадрами достиг 95%, что, по словам Панкова, является очень хорошим показателем.

«Считаю, что нам по силам в 2020 году повысить его до 96%, и будем считать это нашей задачей», - добавил замминистра.

Панков отметил, что на военную службу по контракту принято более 50 тысяч человек. Он рассказал, что основной акцент был сделан на качество отбираемых кандидатов, 70% контрактников имеют профессиональное образование.

Замглавы военного ведомства, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов подвел итоги военно-политической работы.

«За прошедший год в органы военного управления, соединения и части включены 294 должности специалистов военно-политической работы. Из них 117 в батальонах и 85 в ротах. В том числе переформирован в управление военно-политический отдел Северного флота, включены должности заместителей главнокомандующего Сухопутными войсками и Военно-Морского флота по военно-политической работе», - сказал он.

Замминистра добавил, что в этом году проделана большая работа по разработке нормативных документов, в частности, федеральный закон, который определяет ответственность командиров за морально-политическое и психологическое состояние личного состава, а также приказ министра обороны РФ, утвердивший основы организации военно-политической работы в ВС РФ и положения о военно-политических органах.