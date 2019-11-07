Как в боевых условиях: кадры первой тренировки на воссоздающем Су-30-СМ тренажере

Летчики Западного военного округа провели первую тренировку на новом авиатренажере. Его установили на Курской авиационной базе.

Комплекс был установлен взамен тренажерного комплекса Ми-29СМТ и получил модернизированную версию оборудования последней модели. Он полностью воссоздает кабину современного истребителя Су-30-СМ.

В тренажер, в частности, встроена уникальная система визуализации полета - причем и для пилота, и для штурмана.

Тренажер был изготовлен по заказу Министерства обороны РФ на Иркутском авиационном заводе с целью обучить летчиков на земле, не подвергая их рискам и опасности, отработав до автоматизма все манипуляции и движения при режимах взлета и полета.

Сферический экран с обзором на 240 градусов и аудиостистема с реалистичным звуком позволяют достоверно сымитировать полет в боевых условиях.