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Уничтожить подлодку и отразить авиаудар: кадры маневров кораблей ЧФ

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
10:43 20.11.2019
В составе отряда более десяти кораблей, в том числе фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочек» и большой десантный корабль «Азов».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море из Севастополя в Новороссийск для выполнения учебных боевых упражнений. На время учений закрыли большой район акватории рядом с мысом Опук, чтобы там маневрировать безопасно для других участников судоходства. В этом же квадрате выполнялись электронные ракетные пуски.

В рамках выполнения учебно-боевых упражнений экипажи кораблей отработали тренировки по поиску и уничтожению субмарины условного противника, а также по обнаружению и ликвидации командного пункта и отражению авиаудара.

В составе отряда фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», тральщик «Турбинист» и «Ковровец», большой десантный корабль «Азов».

Кроме того, в учебно-боевых мероприятиях принимают участие высокоманевренные многоцелевые истребители Су 30СМ. С воздуха обстановку мониторят беспилотники.

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