Уничтожить подлодку и отразить авиаудар: кадры маневров кораблей ЧФ

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море из Севастополя в Новороссийск для выполнения учебных боевых упражнений. На время учений закрыли большой район акватории рядом с мысом Опук, чтобы там маневрировать безопасно для других участников судоходства. В этом же квадрате выполнялись электронные ракетные пуски.

В рамках выполнения учебно-боевых упражнений экипажи кораблей отработали тренировки по поиску и уничтожению субмарины условного противника, а также по обнаружению и ликвидации командного пункта и отражению авиаудара.

В составе отряда фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», тральщик «Турбинист» и «Ковровец», большой десантный корабль «Азов».

Кроме того, в учебно-боевых мероприятиях принимают участие высокоманевренные многоцелевые истребители Су 30СМ. С воздуха обстановку мониторят беспилотники.