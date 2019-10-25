Главы генштабов России и Турции обсудили безопасность в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов пообщался по телефону со своим турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы региональной безопасности, сообщает Министерство обороны РФ.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленную против курдских вооруженных отрядов, которые воевали с террористами и контролировали восточный берег Евфрата.

Разрешить конфликт на турецко-сирийской границе удалось после встречи в Сочи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе переговоров между странами был заключен меморандум о сохранении территориальной целостности Сирии, согласно которому в зону турецкой операции с 23 октября вводятся российская военная полиция и сирийские военнослужащие, что позволит создать условия для безопасного отвода курдов.