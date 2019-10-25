В Забайкалье военнослужащий открыл огонь по сослуживцам

В Читинском районе Забайкальского края военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по сослуживцам. Инцидент произошел 25 октября около 18:20, во время смены караула.

По данным Министерства обороны России, в результате действий военнослужащего погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Они своевременно доставлены в госпиталь. В настоящий момент угроза их жизни отсутствует.

Сам виновник инцидента задержан. По предварительным данным, причиной происшествия мог послужить нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными с военной службой.

На место происшествия направилась комиссия Минобороны РФ во главе с заместителем министра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым.