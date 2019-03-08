Шевцова рассказала о росте интереса к военной службе у женщин

Тех представительниц прекрасного пола, кто носит военную форму, с 8 Марта поздравил глава Минобороны Сергей Шойгу. По словам министра, в данный момент в российских Вооруженных Силах служат около 44,5 тысяч женщин, при этом четыре тысячи из них - офицеры, а больше семи тысяч - прапорщики и мичманы.

Интерес к службе у россиянок от года к году только растет. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

«В последнее время мы наблюдаем, что интерес к военной службе у женщин из года в год растет. Из года в год мы видим - все больше девушек стараются поступать в наши высшие учебные заведения. У девочек конкурс - 16 человек на место, у мальчиков - 4-5. И тенденция из года в год увеличивается», - уточнила он.

Сейчас в учебных заведениях ведомства проходят подготовку почти 1,5 тысяч девушек-курсантов. По словам Татьяны Шевцовой, высоким спросом пользуется летное высшее авиационное училище.

Также, отметила замминистра, многие девушки выбирают чисто военные специальности, например, хотят стать летчиками, снайперами и служить в РВСН и ВДВ.