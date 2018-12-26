В 2019 году в РВСН будет развернут первый полк с системой «Авангард»
Успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» был произведен в присутствии Верховного Главнокомандующего ВС РФ и президента страны Владимира Путина.
Фото: Пресс-служба президента РФ
В 2019 году на вооружение российской армии поступит новая межконтинентальная стратегическая система «Авангард». Об этом сообщил Владимир Путин во время встречи с членами правительства.
«Будет развернут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения», - сказал он.
Путин подчеркнул, что состоявшийся испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» прошел успешно, и были подтверждены все тактико-технические данные системы.
«Это большое событие и в жизни Вооруженных Сил, но, пожалуй, и в жизни страны. У России появился новый вид стратегического оружия, - констатировал он.