В 2019 году в РВСН будет развернут первый полк с системой «Авангард»

В 2019 году на вооружение российской армии поступит новая межконтинентальная стратегическая система «Авангард». Об этом сообщил Владимир Путин во время встречи с членами правительства.

«Будет развернут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения», - сказал он.

Путин подчеркнул, что состоявшийся испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» прошел успешно, и были подтверждены все тактико-технические данные системы.