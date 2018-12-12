В инновационный технополис «Эра» отправились первые призывники

В центральной России в рамках осеннего призыва начинается отправка новобранцев в новый инновационный технополис «Эра». Сегодня, 12 декабря, к месту службы отправятся шесть призывников из Уфы. Все они имеют высшее техническое образование, научные труды и достижения.

Накануне на сборном пункте республики Башкортостан они прошли медицинскую комиссию, получили военную форму одежды, электронный паспорт и банковскую карту. Всего в технополис в рамках осенней призывной кампании будет призвано 30 человек из 29 регионов Урала, Поволжья и Сибири, где есть военные комиссариаты Центрального военного округа.

Указ о создании в Анапе инновационного технополиса был подписан президентом РФ 25 июня 2018 года. Уже 22 ноября Владимир Путин лично посетил и высоко оценил новый центр, после чего поручил предприятиям российского ОПК установить с технополисом тесный контакт.