Минобороны провело более двух тысяч гуманитарных акций в Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон благотворительных и гуманитарных акций не проводилось.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2005 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3143,1 тонны», - отметил Соломатин.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада от 9 ноября 2018 года власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 30 ноября 2018 года амнистировано 13960 человек.

Нарушений режима прекращения боевых действий в течение суток не зафиксировано.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.