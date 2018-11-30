Шойгу призвал регионы создавать аналоги Национального центра управления обороной
Российские регионы должны создать центры управления хозяйством по примеру национального центра управления обороной, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
«Мы абсолютно убеждены, что подобного рода национальные центры должны, не могут, а должны появиться в субъектах Российской Федерации. В нашем случае это центр управления обороной, для субъектов это центр управления экономикой и хозяйством. Будущее за этим», - сказал Шойгу на конференции по межведомственному взаимодействию.
Министр привел в пример подготовку к 1 сентября, которые требуют контроля за действием различных структур, которые проводят проверки учебных заведений.
«Санэпиднадзор проверяет, что происходит в столовых и на кухнях. Органы внутренних дел проверяют, готовы ли системы безопасности в школах. Хотя все это может делаться совершенно элементарно», - подчеркнул Шойгу.
Он отметил, что в учебных заведениях стоят камеры и известно, в каком они состоянии, что в них происходит. Также военное ведомство установило за год 130 тысяч приборов учета и создало систему контроля коммунальных услуг, резко сократив на них затраты. Кроме того, внедрена система планирования и контроля питания военнослужащих.
Шойгу подчеркнул, что то же самое должно быть в субъектах Российской Федерации не только в части образования, но и в части здравоохранения, коммунального хозяйства.