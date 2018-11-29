Четверо военных армии САР погибли при обстреле в Латакии

Четверо военных сирийской армии погибли из-за обстрела боевиков в Латакии. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Как отметил Соломатин, боевики продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий в зоне деэскалации «Идлиб». За сутки зафиксированы атаки в районе Алеппо и Джубб-Эз-Зарура в провинции Латакия.

«Также диверсионной разведывательной группой боевиков… совершено нападение на позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики вблизи населенного пункта Джубб-Эль-Ахмар. Погибли четверо военнослужащих ВС САР», - отметил глава Центра по примирению в ходе брифинга.

Соломатин отметил, что группа террористов были немедленно уничтожена ответным огнем сирийских военных.

Кроме того, глава Центра рассказал о рабочей встрече с заместителем губернатора города Алеппо. В ходе мероприятия был уточнен список городов и деревень региона для проведения гуманитарных акций, озвучен перечень восстанавливаемых в Алеппо объектов инфраструктуры, а также решен вопрос с размещением и медицинской помощью для беженцев.