Экипаж вертолета Ми-26 перевезет истребитель Су-27 в Кронштадт

Летчики ЗВО на вертолете Ми-26 перевезут на его внешней подвеске истребитель Су-27. Об этом сообщает пресс-служба военного округа.

Вылетев из аэродрома Левашово, экипаж крупнейшего в мире серийно выпускаемого транспортного вертолета возьмет на внешнюю подвеску 15-тонный истребитель Су-27, расположенный на аэродроме Пушкин, и доставит самолет в Кронштадт в военно-исторический парк Западного военного округа. Экипаж преодолеет около 60 километров по специальному маршруту, разработанному в соответствии с требованиями безопасности.

Перевозка нестандартных грузов на внешней подвеске - одна из сложнейших задач экипажей тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, регулярно отрабатываемых в ходе учебных полетов.

Ранее «Звезда» рассказала, на какие рекорды способен вертолет Ми-26.