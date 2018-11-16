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Российский Центр по примирению передал более трех тысяч тонн гумпомощи в Сирии

Наталья Вальханская
22:17 16.11.2018
Всего с начала процесса урегулирования Центром по примирению враждующих сторон проведено 1993 гуманитарных акции в САР.
Российский Центр по примирению передал более трех тысяч тонн гумпомощи в Сирии
Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В населенном пункте Эль-Гасбия провинции Хомс проведена гуманитарная акция, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов», - сообщил Савченко.

Проведена благотворительная акция в районе Сириан-Кадим на юго-западе города Алеппо, в ходе которой организована раздача нуждающимся жителям 1 тонны свежего хлеба.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1993 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3122,26 тонн.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

«С момента принятия Меморандума о создании демилитаризованной зоны, подписанного 17 сентября 2018 года, Центром по примирению враждующих сторон зафиксировано более 530 нарушений режима прекращения боевых действий, в результате которых погибло 25 сирийских военнослужащих, ранено 67 человек, в том числе 5 мирных граждан», - рассказал генерал-лейтенант.

В течение прошедших суток зафиксированы обстрелы западных пригородов Алеппо (пять раз), населенных пунктов Нахшебба (дважды) и Джубба-Эль-Мгара провинции Идлиб.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от участия в вооруженных провокациях и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

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