Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В населенном пункте Райян провинции Алеппо проведена гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 450 продовольственных наборов и одна тонна свежего хлеба», - заявил Савченко.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 1991 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 3118,36 тонны.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксировано четыре обстрела северо-западных пригородов города Алеппо. В результате обстрелов ранено два сирийских военнослужащих и один мирный житель», - добавил начальник Центра по примирению.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.