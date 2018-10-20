Минобороны РФ: пилоты разбившегося на Кубани Л-39 погибли

По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков, заявили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды», - говорится в сообщении ведомства.

Для подъема крупных обломков фюзеляжа самолета в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъемным механизмом и способный обеспечивать водолазные спуски.

С наступлением светлого времени суток поисковые работы на месте крушения учебного самолета Л-39 будут продолжены.

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края 18 октября. Крушение произошло во время учебно-тренировочного полета около 17.00 по московскому времени.