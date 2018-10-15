Масштабные изменения: как радиоэлектронный купол закроет небо Сирии

Трагедия 17 сентября, когда в сирийском небе был сбит российский Ил-20 и погибли 15 наших военнослужащих, разделила операцию в Сирии на «до» и «после». Пока одни судорожно искали слова оправдания, другие выступили с жесткой инициативой. Так, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Сирии будет организовано подавление радиоэлектронных, навигационных и других систем любого воздушного нарушителя, который будет угрожать нашим объектам на сирийской территории.

Вскоре в ближневосточный регион отправились комплексы С-300 вместе с системами РЭБ. Их задача - развернуть непроницаемый купол для любого, кто посмеет угрожать российским военнослужащим. Что на деле он будет представлять собой и как сработает? «Армейский стандарт» выяснил эти подробности в беседе с советником первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимиром Михеевым.

- Владимир Геннадьевич, каких изменений теперь ждать в Сирии после недавнего жесткого заявления Сергея Шойгу?

- Что в Сирии присутствуют российские системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - это никакой не секрет. Например, это системы подавления навигации, которые борются с GPS. Они заняты борьбой с беспилотниками. Кроме того, там уже длительное время работают системы борьбы с различными радиолокационными средствами разведки и наведения высокоточного оружия. Это станции «Красуха С-4», которые противодействуют различным средствам разведки и наведения высокоточного оружия. Теперь эта группировка будет усилена. Пополнение получат и системы подавления УКВ-радиосвязи. Это автоматически лишит потенциальных нарушителей воздушного пространства Сирии возможности управлять любыми средствами во всех средах - в воздухе, на земле, на море.

- Вы сказали, что там из систем РЭБ много чего было. В каком режиме работали эти средства?

- До дня сегодняшнего они там собирали информацию и вели разведку. А сейчас настало время перевести их в активный режим. И так, как бывало раньше, безнаказанно летать и что-то бомбить уже не выйдет. Очень скоро наши «друзья», тот же Израиль, в этом убедятся. Особенно когда у них в определенных районах перестанут работать радиолокационные системы, откажут системы связи и управления, навигации, локации, передачи данных.

- То есть «купол» прикроет регион, где присутствуют наши войска?

- Да, именно там и будут значительно наращены возможности систем радиоэлектронной борьбы. И будут подавлены не только самолеты, которые сунутся к нам с разведывательной миссией. Если что, внезапно откажет и оружие, которое могут нести эти самолеты. Управляемые бомбы и «умные» ракеты вообще будут объектами первоочередного радиоэлектронного поражения. И это, на наш взгляд, кардинально изменит ситуацию в регионе.

- А что конкретно изменится и усилится в сирийском регионе?

- Еще до поставки С-300 в регион мы говорили, что вместе с ними придут свои радиолокационные системы и средства. Самое главное - они будут оснащены современными автоматическими системами управления - АСУ. Теперь решения, как реагировать на то или иное событие, будут принимать не в силу каких-то там субъективных обстоятельств - «давайте стрельнем», - а в силу целого ряда значительно возросшего потока информации.

- То есть необходимую информацию о возможных угрозах средства РЭБ будут получать не только от точечных радиолокационных станций?

- Так точно. В регионе будет создана так называемая система классической противовоздушной обороны, которой всегда славился Советский Союз.

- Да, эксперты и военспецы не раз заявляли, что советская система ПВО была впереди планеты всей. Однако чем конкретно славилась ПВО СССР и что лучшее мы можем взять уже для российских систем?

- Весь мир признавал, что такой ПВО, как у СССР, нет ни у кого. Она включала в себя «всевысотное» радиолокационное поле, систему зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиуса действия, а также непосредственное прикрытие самих зенитных ракетных комплексов. Также было авиаприкрытие - полки перехватчиков. А работало это так. Например, самолеты поднимали для работы по дальним целям. По каким-то оперативным целям работают непосредственно зенитные ракетные комплексы. Туда, кстати, и интегрировалась система радиоэлектронной борьбы. Впрочем, прежде чем сделать свой радиоэлектронный «выстрел», она до 90% времени работает на разведку. Вообще система разведки и РЭБ значительно увеличивает возможности общей системы ПВО. Потому в Сирии будут созданы так называемые разведывательно-помеховоогневые комплексы.

- Как эти системы работают? Например, израильский самолет вооружен и готовится к взлету - и…

- Он еще рулит по аэродрому, а у нас уже обозначен как новая цель, ему уже присвоен в автоматическом режиме номер в АСУ. Оценены его характеристики, боевые возможности уже нанесены на электронную карту, и система ПВО напряглась - ждет его. Если мы понимаем, что цели у него неблаговидные, тогда мы начинаем электронное воздействие: лишаем его связи, навигации, локации, управления, передачи данных и так далее. То есть самолет противника начинает постепенно «слепнуть». Если он и дальше продолжит полет, то сработает так называемая система «свой - чужой» - она запросит госпринадлежность самолета.

- И если чужой, то…

- Если «чужой», то локатор зенитных ракетных систем возьмет его на сопровождение. Система предупреждения у F-16 даст знать летчику, что он на мушке. После повторного, более настойчивого предупреждения о вхождении в опасную зону у него будут блокированы все системы управления. Если и тогда останутся намерения продолжить угрожающие действия - уже возможно применение оружия по нему.

Это и есть классическая полноценная система противовоздушной обороны в действии, которая имеет значительно большие возможности, чем единичный зенитный ракетный комплекс, самолет-перехватчик или станция помех. Когда все они работают в комплексе, эффект увеличивается в десятки раз. И его уже сегодня вполне могут почувствовать все недоброжелатели и «друзья» в ближневосточном регионе.

- Но ведь и так называемые «партнеры и друзья» могут развернуть и свои системы для контрборьбы…

- Могут. Более того, мы уверены, что в регионе неизбежно сработает принцип, кто кого переиграет. Все системы будут работать по принципу контррадиоэлектронной борьбы.

- А есть ли у нас на этот случай свой козырь в рукаве?

- Я так скажу: за последние десятилетия Россия серьезно продвинулась в области современных систем радиоэлектронной борьбы. Почему? Причина в том, что некоторые страны слегка расслабились в этом направлении. Скажем, зачем США какие-то радиоэлектронные новинки, если они воюют только с недостаточно сильным и технически слабооснащенным противником? Мы же, как говорится, работали по максимальной планке, с максимальными требованиями - на перспективу.

И когда день «противостояния» настал, мы к этому времени неожиданно для всех пришли со своими новыми разработками, причем достаточно серьезными. Все наши системы - авиационные, корабельные и наземные - на полной «цифре». И готовы к ведению этих самых «электронных» войн. И, кстати, возможное противостояние радиоэлектронных систем в Сирии - это хорошая возможность для нас попробовать «на зуб» друг друга.

- А что такого уникального в современных системах, которые есть у нас?

- Так как они все цифровые, то и алгоритмы их работы можно легко менять исходя из конкретной ситуации. Например, сидя за компьютером, мы можем и ложную информацию «закачать» на объект. И это, наверное, правильно с точки зрения предупреждения более серьезных конфликтов. Ведь, поняв, что мы обладаем полностью достоверными сведениями и контролируем информационную ситуацию на поле боя, любой противник откажется от дальнейших агрессивных действий.

- Интересное решение. Молодежь к таким работам привлекаете?

- Еще два-три года назад мы подошли к рубежу, когда у нас закончился советский научно-технологический задел. Вот и пришло время присмотреться к молодым специалистам. И теперь вся современная техника уже начинает создаваться вот этими молодыми людьми. Например, недавно самой престижной в нашей отрасли премией Ревунова «За вклад в развитие производства продукции специального назначения и гражданской продукции» отмечены многие молодые специалисты.

- Они и вправду другие?

- У молодежи особый, новаторский стиль мышления. Молодежь предлагает такие решения, которые старому поколению и в голову бы не пришли. Борьба с похожими системами оружия противника путем воздействия на его базы данных. Словом, эти в хорошем смысле помешанные молодые люди и создают принципиально новые системы будущего.

- Назовите реальный пример таких инновационных прорывов.

- В арсенале оборонительных радиоэлектронных систем есть возможность остановить врага и совсем необычными способами. Я чуть выше говорил о воздействии на базу данных объекта противника. А на деле это выглядит так: загружаем в нее некорректную ориентацию - подменяем созвездие спутников, по которым она идет к цели. И такая ложная информация запутает ракету, и она, «сойдя с ума», скорее всего, пойдет на самоуничтожение. А можно вообще перепрошить вражеский объект и таким образом вообще избежать атаки противника.

В итоге весь комплекс систем радиоэлектронной борьбы станет надежным прикрытием для российских войск в Сирии. Ну и сильным аргументом в разговоре с теми, кто до этого всю нашу обеспокоенность постоянно игнорировал.