Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Минобороны РФ обосновали подозрения о наличии военной биолаборатории США в Грузии

Павел Настин
15:19 04.10.2018
Объект, в котором с большой долей вероятности проходят испытания биологического оружия на людях, находится в центре общественного здравоохранения Лугара.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Анализ материалов, опубликованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, о разработке США биологического оружия на грузинской территории провели в Министерстве обороны России.

«Документы, представленные Игорем Гиоргадзе, подтверждают опасения в отношении противозаконной деятельности США на территории Грузии, в том числе попытки обхода ими ряда положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», - заявлено на брифинге Минобороны России.  

Гиоргадзе были представлены подробные данные о деятельности США в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который находится в Грузии в населенном пункте Алексеевка.

Как заявили в Минобороны России, на объекте ведется активное строительство. По данным, представленным на сайте Игоря Гиоргадзе «Грузия вчера, сегодня, завтра», в 2018 году на прилегающей к Центру Лугара территории построен новый 8-этажный административно-лабораторный корпус.

Настороженность российских военных вызвало обстоятельство, что два этажа нового здания полностью отведены подразделениям сухопутных войск США, а также существуют отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций.

Об этом свидетельствуют и данные, которые Грузия ежегодно предоставляет в ООН, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

«По сравнению с типовой противочумной станцией на объекте превышены: в 16 раз – площади зонированных помещений (с 500 до 8000 м2), в 4 раза – численность персонала Центра (с 50 до 200 человек), более чем в 2 раза – количество исследуемых возбудителей опасных инфекционных заболеваний (с 14 до 31)», - заявили в Минобороны России.

По данным Гиоргадзе, в настоящее время грузинские специалисты ограничены в перемещениях по Центру и не имеют доступа к американским документам. Это делается под предлогом законодательных ограничений США к секретным программам и режимным помещениям.

Ранее в Министерстве обороны РФ отметили, что материалы, предоставленные Игорем Гиоргадзе, содержат серьезные нарушения американской стороной Конвенции о биологическом оружии, ратифицированной США в 1972 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.10.2018, 12:32
В Генпрокуратуре подтвердили, что Карапетян погиб в авиакатастрофе под Костромой
Дата04.10.2018, 15:19
В Минобороны РФ обосновали подозрения о наличии военной биолаборатории США в Грузии
Дата03.10.2018, 15:26
Хацеган, укравший «коня»: за что могли удалить Игоря Акинфеева
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата04.10.2018, 12:35
Удар «Викинга»: «Бук-М3» как универсальный солдат нового времени
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:31 В стране и мире
«Смешные чудаки на ржавом металлоломе»: адмирал о «готовых к бою в Керчи» украинских моряках
16:25 В стране и мире
статья
Закарпатье на грани взрыва: зачем Украина готовит себе «второй Донбасс»
16:01 В стране и мире
Видео
Шпиономания набирает обороты – Захарова о высылке россиян из Нидерландов
15:49 Армия
МО РФ: из-за опытов биологов США над людьми умерли десятки граждан Грузии
12:20 В стране и мире
Видео
Фрагмент строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Басков едва не погиб в холодильнике Аллегровой
Видео
Смертельный трюк: в Сочи мужчина прыгнул с крыши в бассейн, но промахнулся
Будь я из СБУ, сам бы за него взялся – комбат Пашинина рассказал о его «службе» в Донбассе
Под Винницей мэра города облили кровью за «Крымский мост»
Ольга Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти
СКР проверит песню Монеточки и Noize MC
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.