В Минобороны РФ обосновали подозрения о наличии военной биолаборатории США в Грузии

Анализ материалов, опубликованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, о разработке США биологического оружия на грузинской территории провели в Министерстве обороны России.

«Документы, представленные Игорем Гиоргадзе, подтверждают опасения в отношении противозаконной деятельности США на территории Грузии, в том числе попытки обхода ими ряда положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», - заявлено на брифинге Минобороны России.

Гиоргадзе были представлены подробные данные о деятельности США в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который находится в Грузии в населенном пункте Алексеевка.

Как заявили в Минобороны России, на объекте ведется активное строительство. По данным, представленным на сайте Игоря Гиоргадзе «Грузия вчера, сегодня, завтра», в 2018 году на прилегающей к Центру Лугара территории построен новый 8-этажный административно-лабораторный корпус.

Настороженность российских военных вызвало обстоятельство, что два этажа нового здания полностью отведены подразделениям сухопутных войск США, а также существуют отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций.

Об этом свидетельствуют и данные, которые Грузия ежегодно предоставляет в ООН, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

«По сравнению с типовой противочумной станцией на объекте превышены: в 16 раз – площади зонированных помещений (с 500 до 8000 м2), в 4 раза – численность персонала Центра (с 50 до 200 человек), более чем в 2 раза – количество исследуемых возбудителей опасных инфекционных заболеваний (с 14 до 31)», - заявили в Минобороны России.

По данным Гиоргадзе, в настоящее время грузинские специалисты ограничены в перемещениях по Центру и не имеют доступа к американским документам. Это делается под предлогом законодательных ограничений США к секретным программам и режимным помещениям.

Ранее в Министерстве обороны РФ отметили, что материалы, предоставленные Игорем Гиоргадзе, содержат серьезные нарушения американской стороной Конвенции о биологическом оружии, ратифицированной США в 1972 году.