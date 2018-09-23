Беспристрастный поминутный анализ - в Совфеде прокомментировали брифинг Минобороны по гибели Ил-20

Вина Израиля в свете проведенного Министерством обороны России брифинга выглядит очевидной. Такое мнение озвучил в беседе со «Звездой» член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что оборонное ведомство представило объективные факты, имевшие место в ходе крушения самолета Ил-20. В их свете можно сделать конкретные выводы. В частности, поведение израильских пилотов и их мотивация становятся более чем очевидными. Подготовленные летчики истребителей ВВС Израиля прекрасно понимают систему работы ПВО, кроме того, уже теряли самолеты, отметил Клинцевич.

«Самолеты, которые осуществляли удар и маневры, понимали физику происходящих событий, понимали математические алгоритмы работы систем противовоздушной обороны. Они реагируют на более мощную отражающую поверхность цели, определяя ее как ключевую. Такие события были, до этого F-16 системы ПВО уже сбивали… Они отлично понимали все. Они абсолютно четко прикрылись самолетом, понимая последствия. С точки зрения поминутного анализа разложены все события, преднамеренно или непреднамеренно, вина однозначно ложится на Израиль», - сказал сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что данные и факты изложены в брифинге более чем прозрачно. Каждое событие расписано по минутам, и с этой позиции картина случившейся трагедии становится ясной.