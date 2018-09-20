Главком ВВС Израиля прибывает в Москву для объяснений по сбитому Ил-20

Главнокомандующий военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин 20 сентября прибывает в Москву для дачи объяснений по инциденту в небе над Сирией, который привел к крушению российского самолета-разведчика Ил-20.

Ранее стало известно, что командующий ВВС Израиля и сопровождающие его лица представят картину произошедшего во всех ее аспектах, включая основные выводы расследования, проведенного Минобороны этой страны.

Ил-20 исчез с радаров за час до полуночи 18 сентября. Позднее российское Министерство обороны сообщило, что самолет был сбит вечером 17 сентября ракетой сирийских войск противовоздушной обороны, отражавшей атаку израильских ВВС. В результате погибли 15 российских военных.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, вина за сбитый самолет и гибель экипажа полностью лежит на Израиле. Однако израильская сторона настаивает, что за инцидент ответственна Сирия.