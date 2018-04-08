Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой российских военнослужащих, находящихся на авиабазе Хмеймим в Сирии. Телемост «Москва – Хмеймим» прошел в храме Христа Спасителя.

Патриарх подчеркнул, что решение России встать на борьбу с международным терроризмом «является очень мужественным» и без него Сирия погибла бы, а христианам пришлось бы покинуть места исторического проживания.

«Без такого решения погибла бы Сирия, христиане покинули бы места своего исторического проживания, но самое главное, враг приблизился бы к нашим границам и стал бы непосредственно угрожать нашему народу», - сказал патриарх Кирилл.

Он считает, что российские военные в Сирии совершают «деяние огромного исторического значения», помогают спасти людей от террора и гибели.

«Ваш воинский подвиг имеет не только политическое, гуманитарное значение, но и духовное - особенно для нашей молодежи», - заявил патриарх.

Все военные также получили пасхальные подарки с иконами и куличами.