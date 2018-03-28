Российские военные изъяли у сирийских боевиков 15 поясов смертников
У выходящих из Восточной Гуты боевиков правоохранители находят большое количество гранат и СВУ.
Фото: МИД России / Telegram
Российский Центр по примирению сторон сообщил об обнаружении поясов смертников и гранат у выходящих из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте членов различных группировок.
«Сегодня ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников», - рассказали в Минобороны.
Кроме того, сутки назад российская военная полиция и сирийские правоохранители изъяли восемь поясов смертников, а также 289 гранат.
Напомним, за последние дни из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 19 622 боевиков и членов их семей.