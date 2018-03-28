В Минобороны назвали количество покинувших Восточную Гуту боевиков

За последние несколько суток более 19,6 тысячи боевиков и членов их семей вывезены из Восточной Гуты в провинцию Идлиб, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за четверо суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 19622 боевиков и членов их семей», - рассказали в ведомстве.

Только за 27 марта по гумкоридору в Арбиле выведено 6432 боевиков и членов их семей, которые на 102 автобусах отправились в провинцию Идлиб.

На официальном сайте министерства в режиме реального времени с беспилотного летательного аппарата ведется онлайн-трансляция прохождения автобусов.