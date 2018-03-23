С уведомлением о вручении: как новая система оповещения о призыве поможет борьбе с уклонистами

Российские парламентарии предлагают скорректировать ряд процедур, связанных с проведением призывных кампаний. Во-первых, предлагается изменить порядок вручения повесток: теперь для этого не потребуется оповещать потенциального новобранца под роспись, достаточно будет лишь того, что уведомление из военкомата примет почтовое отделение. Кроме того, из схемы проведения призыва исчезнут «принудительные приводы» силами полиции. От этой практики предложено отказаться полностью.

Против «лазеек» в законе

Накануне на своем заседании Комитет Государственной Думы РФ по обороне одобрил законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». В числе важнейших новаций - введение системы, при которой военным комиссариатам будет достаточно направить будущему новобранцу повестку заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета. При этом повестка будет считаться врученной при наличии на почтовом отправлении соответствующей отметки отделения связи.

Ранее действовала схема, при которой призывник считался оповещенным только если он расписался в документе. Этим пользовались те, кто не особо горел желанием становиться в строй: некоторые всячески избегали подобных «автографов». В результате, только в 2016 году военкоматы не досчитались на призывных участках не менее 90 тысяч молодых людей - почти треть от общего числа граждан, призванных на военную службу. Еще 16 тысяч призывников сменили место жительства, не оповестив об этом органы воинского учета, что также затруднило работу по их призыву.

«Раньше за повестку нужно было расписаться, только тогда она считалась врученной, - подчеркивает автор инициативы, первый зампред Комитета ГД по обороне, полковник запаса, Герой России Андрей Красов. - Но некоторые не расписываются. Мы предлагаем отправлять повестку заказным письмом. Ее может получить призывник, совершеннолетний член семьи, кто-то из родственников. В повестке указана дата прибытия призывника в военкомат, он прибывает, и с ним проводятся мероприятия призывного характера».

Еще одной лазейкой для уклонистов станет меньше в случае реализации другой инициативы законодателей (она также вносится в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). Как известно, призывные кампании проводятся в нашей стране дважды в год, причем в строго оговоренный период. Нередко молодые люди сознательно затягивают получение повесток, чтобы пропустить свой срок призыва. Нынешней законодательной новацией предлагается, что даже если призывник будет оповещен с опозданием, он в любом случае будет обязан прибыть в военкомат, в том числе и для того, чтобы началом очередного призыва на военную службу получить повестку. Как подчеркивает Андрей Красов, таким образом вводится элемент самостоятельности. С другой стороны, такая неявка без уважительных причин на мероприятия, связанные с призывом на службу (в том числе для получения повестки), будет считаться уклонением от военной службы - со всеми вытекающими из этого факта последствиями...

Не забирать, а набирать

В прежние времена призыв на военную службу напоминал праздник. Проводы в армию были, пожалуй, одним из самых ярких воспоминаний тех, кому довелось служить в 60-70-е годы прошлого века. Потом пришли другие времена: ратная служба стала больше напоминать тяжкую повинность, а не почетный долг, отсюда и желание избежать этого бремени, любыми способами «откосить» от призыва. Дошло до того, что потенциальных призывников приходилось «вылавливать» с помощью сотрудников органов внутренних дел. Походы сотрудников военных комиссариатов по квартирам в сопровождении милиционеров стали печальным, но увы, обязательным ритуалом, сопровождавшим каждую призывную кампанию последних десятилетий…

Новым законопроектом, которым вносятся корректировки в ФЗ, регламентирующий вопросы воинской обязанности и военной службы, этот позорный элемент устраняется напрочь. Обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, исключается. Как отмечают в Комитете Госдумы по обороне, данное предложение обусловлено следующими обстоятельствами. Дело в том, что в соответствии с Конституцией РФ каждый, кто законно находится на территории страны, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, свободно выезжать за ее пределы. И полномочия органов внутренних дел по обеспечению прибытия призывников сводятся, по сути, к установлению их местонахождения и последующему принудительному препровождению на призывные участки - то есть, к розыску и доставлению.

Однако, согласно закону «О полиции», правоохранители могут задерживать только лиц, подозреваемых в совершении преступления, находящихся в розыске либо в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. Розыск же и доставление на призывные участки потенциальных новобранцев явно не укладывается в эти процедуры, ведь в данном случае нет ни возбужденных уголовных (административных) дел, ни проводимого расследования.

Стоит отметить, что функции «принудительного» препровождения призывников в военные комиссариаты отсутствуют и в полномочиях главной армейской структуры по обеспечению дисциплины - военной полиции. Согласно утвержденному в 2015 году уставу этой службы, она занимается только розыском и задержанием военнослужащих, уклоняющихся от военной службы (статья 19 Устава военной полиции Вооруженных Сил РФ). При этом военные полицейские проводят профилактику самовольного оставления воинских частей - организуют информационные и разъяснительные мероприятия, доводят нормы законодательства, предусматривающие ответственность за подобные действия.

«Косить» - не престижно

В то же время, говорить о том, что уклонения от призыва носят сегодня в стране такой же повальный, массовый характер, как в недавнем прошлом, было бы неверным. В последние годы служба в армии идет по пути явной германизации: вдвое сокращен ее срок, в солдатских расположениях созданы комфортные условия, включающие в себя и душевые комнаты, и стиральные машины, существенно расширен рацион питания. Ушла в прошлое и повальная практика привлечения военнослужащих к выполнению рутинных хозработ. Основное содержание службы сегодня - боевая учеба, во всех ее проявлениях. Кроме того, «год в сапогах» позитивно влияет на будущую карьеру тех, кто желает устроится в госструктурах, дает им определенные преференции. Как комический привел недавно министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу факт, когда в некоторых военкоматах взятки дают уже не чтобы «закосить», а, напротив, - чтобы попасть на службу. Правда, речь идет о контракте, но тенденция, согласитесь, характерна.

Большой популярностью у потенциальных новобранцев пользуются научные роты - реализация одной из идей министра обороны по привлечению в армейские ряды креативно мыслящих молодых интеллектуалов, использованию их таланта в интересах обеспечения обороноспособности страны. Сейчас функционирует уже 12 таких рот, при этом каждая имеет свою направленность и специфику и выполняет конкретные научно-прикладные задачи по заказу органов военного управления. К окончанию осеннего (2017 года) призыва численность военнослужащих научных рот составила более 700 человек, а всего с момента создания этих подразделений в них прошли службу уже около 1500 молодых людей. На сегодняшний день военнослужащими научных рот получено более 80 патентов на изобретения, разработано свыше 980 рационализаторских предложений, создано более 700 прикладных математических моделей, программно-моделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, опубликовано около 2 тысяч научных статей.

«Престиж военной службы за последнее время значительно возрос, нередки случаи, когда вчерашние военнослужащие по призыву остаются на контракт, - подчеркивает начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. - «Косить» от армии, как говорят в молодежной среде, вновь стало непрестижным. Армия - это школа мужества, которую должен пройти каждый молодой человек. Радует, что сегодня многие юноши понимают, что служба Родине для них не только не в тягость, а именно почетная обязанность. Многие стремятся попасть в элитные, боевые войска - к примеру, в морскую пехоту или ВДВ. Кстати, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты в самом начале призыва, имеют в этом вопросе приоритет. Им обеспечен более широкий выбор видов и родов войск для прохождения службы».

Что же касается уклонистов, то, как отмечает начальник ГОМУ ГШ, их количество с каждым годом уменьшается и в настоящее время не превышает 0,2 процентов от числа вызывавшихся на призывные мероприятия. С внедрением же в практику новых подходов, предлагаемых законодателями, бегать от призыва станет еще сложнее. По информации Комитета Госдумы по обороне, законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», получил одобрение в правительстве РФ и рекомендован к рассмотрению в первом чтении. Высказанные отдельные замечания будут устранены ко второму чтению.