Ракетоносец «Белый лебедь» (Ту-160) сможет летать на 1000 километров дальше, чем сейчас. Дополнительные возможности самолету даст новый двигатель НК-32, об этом рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов.

В Самаре замминистра посетил завод «Кузнецов», на котором и разработали инновационный авиационный двигатель для Ту-160.

«Проведены дополнительные мероприятия по обеспечению надежности двигателя. Сейчас завод заканчивает работы и сдает нам четыре опытных двигателя, которые должны подтвердить эти технические характеристики, и в этом же году фирмой "Туполев" в рамках уже заключенного серийного контракта будет заключен длительный контракт на серийную поставку двигателей в обеспечение самолетов, которые должны поступать к нам с 2021 года», – констатировал Борисов.

Ту-160 является самым большим в мире самолетом с изменяемой геометрией крыла. Возобновить производство этой одной из самых мощных в мире боевых машин решили три года назад. Текущая модернизация позволит увеличить боевую эффективность самолета больше чем наполовину.