Военнослужащие по всей стране принимают участие в выборах президента РФ

По всей России военнослужащие принимают участие в голосовании на выборах президента страны. Кроме того, ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу также проголосовал на одном из избирательных участков Подмосковья.

Одними из первых на избирательные участки по всей стране приходят военнослужащие. Бойцы сухопутных войск и моряки Тихоокеанского флота голосовали во Владивостоке, где в настоящее время уже идет подсчет бюллетеней. Многие сделали свой выбор, не отходя от места несения службы, прямо на территории военных городков и частей.

В списке лидеров по явке избирателей находится Урал - только в Свердловской области открылись 2,5 тысячи участков. На многие из них пришли военнослужащие местных подразделений связи, офицеры и солдаты мотострелковых бригад, а также танкисты уральского батальона - на данный момент уже больше двух тысяч человек.

Для тех, кто в настоящее время несет боевое дежурство, будет возможность проголосовать вечером. Избирательные участки будут работать до 20 часов.