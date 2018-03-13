Боевики ведут ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска

Несмотря на установление на всей территории Сирии 30-дневного режима прекращения боевых действий, боевики ведут обстрелы. Совместным Координационным центром за сутки зафиксированы нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Самая напряженная обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута». Действующие здесь радикальные группировки нарушают режим прекращения огня, постоянно провоцируют правительственные войска на ответные действия.

Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности были обстреляны два раза, боевики выпустили одну ракету и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения. Гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.

С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие пятнадцатая «гуманитарная пауза». Представители Центра по примирению ведут переговоры с лидерами вооруженных группировок о выводе из Восточной Гуты мирных жителей и боевиков, срочной эвакуации больных и раненых.

В результате достигнутой договоренности сегодня анклав смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывается необходимая помощь. С начала гуманитарной операции на «горячую линию» Центра по примирению поступило 244 обращения жителей Восточной Гуты. В последнее время люди все чаще просят открыть дополнительные коридоры выхода из анклава, поскольку выход к Мухайям Аль-Вафедину для жителей большинства районов, удерживаемых боевиками, остается заблокированным.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

12 марта российский Центр по примирению обеспечил заход трансграничного гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. На 19 грузовиках было доставлено 123 тонны продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов. Представители Центра по примирению за прошедшие сутки организовали проведение благотворительных акций в двух детских дошкольных учреждениях города ХОМС. Воспитанникам были переданы детская одежда, а также одеяла. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор.Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 81 человеку, в том числе 15 детям. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 11 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 364 человека.